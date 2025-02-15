شكرا لقرائتكم خبر عن عودة وسام أبو على وأشرف داري لقائمة الأهلى لمواجهة الإسماعيلى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدٍ على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

وشهدت القائمة عودة الثنائى وسام أبو على وأشرف داري بعد التعافى من الإصابة





خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية فى تدريبات الكرة، وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

‏‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة، حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.