شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الشمس 3 - 0 ويحصد برونزية سوبر سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حصد فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي سبورتنج برونزية كأس السوبر المصري بالفوز على الشمس بنتيجة 3-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام الزمالك في الثامنة مساء اليوم، السبت، في هائي كأس السوبر المصري على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024 ،بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3/0 .

بينما تأهل الأهلي بالفوز علي الشمس 3-0 ، ليلتقي سبورتنج مع الشمس في لقاء تحديد البرونزية السادسة مساء .

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن طرح تذاكر مباريات السوبر المصري للسيدات عن طريق شركة تذكرتى و المحدد له يومي 14,15 فبراير الجاري .



وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).