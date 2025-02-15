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عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور

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  • عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور 1/9
  • عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور 2/9
  • عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور 3/9
  • عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور 4/9
  • عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور 5/9
  • عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور 6/9
  • عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور 7/9
  • عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور 8/9
  • عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور 9/9

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القاهرة - سامية سيد - كتب _ عمر مراد _ تصوير حسن محمد _ مارينا تشراشر

السبت، 15 فبراير 2025 06:47 م

حرص عصام الحضرى ، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على التواجد برفقة زوجته لتلقى واجب العزاء فى والدتها بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

وكان عصام الحضرى ، نجم منتخب مصر السابق، أعلن وفاة حماته، وكتب الحضرى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "البقاء والدوام لله وحده، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجتي وأمي الثانية الحاجة عايدة الشابوري".

وأضاف الحضرى، "أُشهد الله تعالى أنها كانت لي بعد أمي أما عظيمة وما رأيت منها غير الخير واسأل الله العظيم أن يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، أسألكم الدعاء لها وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الكابتن أحمد سليمان
الكابتن أحمد سليمان

 

الكابتن حمادة صدقى
الكابتن حمادة صدقى

 

جانب من العزاء
جانب من العزاء

 

زوجة عصام الحضرى تتلقى العزائ فى والدتها
زوجة عصام الحضرى تتلقى العزائ فى والدتها

 

عصام الحضرى
عصام الحضرى

 

هشام حنفى وعصام الحضرى
هشام حنفى وعصام الحضرى

 

وصول الكابن حمادة صدقى عزاء والدة زوجة عصام الحضرى
وصول الكابن حمادة صدقى عزاء والدة زوجة عصام الحضرى

 

ياسين عصام الحضرى
ياسين عصام الحضرى

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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