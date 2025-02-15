شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى برفقة زوجته لتلقى واجب عزاء والدتها بمسجد الشرطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص عصام الحضرى ، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على التواجد برفقة زوجته لتلقى واجب العزاء فى والدتها بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

وكان عصام الحضرى ، نجم منتخب مصر السابق، أعلن وفاة حماته، وكتب الحضرى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "البقاء والدوام لله وحده، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجتي وأمي الثانية الحاجة عايدة الشابوري".

وأضاف الحضرى، "أُشهد الله تعالى أنها كانت لي بعد أمي أما عظيمة وما رأيت منها غير الخير واسأل الله العظيم أن يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، أسألكم الدعاء لها وإنا لله وإنا إليه راجعون".



الكابتن أحمد سليمان



الكابتن حمادة صدقى



جانب من العزاء



زوجة عصام الحضرى تتلقى العزائ فى والدتها



عصام الحضرى



هشام حنفى وعصام الحضرى



وصول الكابن حمادة صدقى عزاء والدة زوجة عصام الحضرى