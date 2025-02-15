شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يطير إلى المغرب غدا للمشاركة فى دورة ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، إلى المغرب غدا الأحد للمشاركة فى دورة ودية المغرب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

وعلّق أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، على قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي يستضيفها المغرب خلال الفترة بين 30 مارس المقبل وحتى 19 أبريل المقبل بمشاركة 16 منتخبًا. وقال الكاس، فى تصريحات تليفزيوينة، إن منتخب مصر بطل شمال أفريقيا سيلعب مع بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وبطل تصفيات وسط أفريقيا في المجموعة الثانية.

وأضاف أحمد الكاس، "نستعد للسفر إلى المغرب غدا الأحد ضمن خطة الاستعدادات لمنافسات كأس الأمم الأفريقية، وعلاء نبيل كان له دور بارز في وضع خطة الاستعدادات".

وتابع الكاس، "سنواجه السنغال وزامبيا والمغرب ضمن خطة الاستعدادات، وهي منتخبات قوية للغاية، وطموحاتنا بلا حدود وهدفنا التتويج بالبطولة".