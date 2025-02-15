شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بين قندوسي وإبراهيم عادل على لقب "مستر أسيست" فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس الثنائي أحمد قندوسي لاعب سيراميكا وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز على لقب مستر أسيست في الدوري، حيث يتصدر قندوسي برصيد 5 صناعات، ويلاحقه عادل برصيد 4 صناعات.

وتنطلق غداً الأحد منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت وسموحة مع البنك الأهلى وحرس الحدود مع فاركو وأخيراً الأهلى مع الإسماعيلى، على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الاثنين والثلاثاء.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.