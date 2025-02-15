شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جروس مع الزمالك فى الولاية الثانية قبل رحيله.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

وجه مسئولو نادى الزمالك الشكر للسويسري كريستيان جروس بعد فترة قليلة قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض وتعيين البرتغالى جوزيه بيسيرو بدلاً منه.

وكان المجلس استعرض تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييمها للفريق الأول لكرة القدم وموقف الجهاز الفني والإداري، وبناءً عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون مع تكليف الإدارة المالية بسرعة تسوية مستحقاته المالية ويؤكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله جروس ومساعدوه ، مُتمنين لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.

وقرر مجلس الإدارة بعد ترشيح وتوصية لجنة التخطيط الرياضي لعدد من السير الذاتية للمدُربين، تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب بورتو وسبورتنج لشبونة الأسبق مديراً فنياً للزمالك لمدة موسم ونصف، بعد الاستقرار عليه من قبل لجنة التخطيط الرياضي كونه المُناسب لتدريب الفريق الأول خلال الفترة الراهنة نظراً لخبرته الكبيرة ونجاحاته السابقة مع العديد من الأندية والمنتخبات.

المباريات : 13.

فوز : 8.

تعادل : 3.

خسارة : 2.

سجل الزمالك : 23 هدفا.

استقبل الزمالك : 12 هدفا.