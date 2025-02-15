شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة كفر الشيخ تحصل على الميدالية الفضية فى تنس الطاولة بمشروع البطل الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 15 فبراير 2025 06:21 م
حصلت بطلة المشروع القومي للموهبة ومشروع البطل الأولمبي بكفر الشيخ روضة إبراهيم وهدان مواليد 2015 على الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للعبة تنس الطاولة.
يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.
وأقيمت البطولة في نادي الشرطة بالقاهرة وحضرها أحمد صادق وتامر عبد العظيم من وزارة الشباب والرياضة و هشام أبو حشيش.
ولم يسبق لكفر الشيخ الفوز بالميدالية الفضية منذ 30 عاما حيث فازت روضة إبراهيم على لاعبي الأهلي والزمالك وإنبي.
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