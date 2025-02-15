شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد 11 لاعباً من قائمة الأهلى أمام الإسماعيلى غداً أبرزهم بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، 10 لاعبين من قائمة الفريق التى تواجه الإسماعيلي فى السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من: "أشرف بن شرقى وعمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر و يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة ومصطفى مخلوف وحمزة عبد الكريم لأسباب فنية، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

وشهدت القائمة عودة الثنائى وسام أبو على وأشرف داري بعد التعافى من الإصابة.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي وجراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية فى تدريبات الكرة، وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

‏‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة، حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.