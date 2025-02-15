شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى مرانه استعدادًا لمواجهة بتروجت فى حضور ميدو وحازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بتروجت المقرر لها في الرابعة مساء غدٍ الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تنفيذ العديد من الجمل الخططية قبل خوض التقسيمة الفنية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لأربع مجموعات لخوض التقسيمة الفنية، وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على منح اللاعبين تعليمات باستمرار أثناء التقسيمة.

وخاض مصطفى شلبي وأحمد فتوح وأحمد حمدي ثلاثي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشهد التدريب حضور حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" عضوي لجنة التخطيط لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين.