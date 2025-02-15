شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك فى مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الغياب عن فريقه فى مواجهة بتروجت غدًا في مسابقة الدوري الممتاز، فى ظل استمرار معاناته من الإصابة.

وخاض "شيكابالا" مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني.

وعقد البرتغالى جوزيه بيسيرو جلسة مع شيكابالا ولاعبى الفريق فى التدريب الختامى قبل لقاء بتروجت، وتحدث المدير الفنى خلال الجلسة عن ضرورة التركيز فى مباراة الغد وتحقيق نتيجة ايجابية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت غدا الأحد باستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.