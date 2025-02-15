الامارات | قمتان في الدور التأهيلي بكأس دبي الذهبية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُختتم غداً الأحد مباريات الدور التأهيلي من بطولة كأس دبي الذهبية للبولو التي تستمر حتى السبت المقبل بمشاركة ستة فرق وفق تصنيف "هانديكاب 20 جول"، فيلتقي فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور مع فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، في مباراة تُمثل أهمية كبيرة لفريق الذئاب الذي لم يقدم مستواه المعهود بوصفه "حامل لقب كأس دبي الفضية 2025".

ولم يُحقق ذئاب دبي سوى انتصارا واحد جاء في الافتتاح أمام بنجاش ليستقبل بعدها خسارتين متتاليتين.

وفي المقابل، فان فريق غنتوت الذي حقق العلامة الكاملة في ثلاث مباريات ضمن بهم التأهل الى الدور قبل النهائي فإنه يضع في الحسبان تكملة المشوار دون خسارة.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق الامارات مع فريق جهانجيري في مواجهة فك الشراكة لكونهما يتساويا في عدد النقاط، ولكل منهما أربع نقاط من الفوز في مباراتين والخسارة في لقاء واحد.

وكانت المباريات التسع التي أقيمت في بطولة كأس دبي الذهبية قد شهدت وفرة كبيرة من الأهداف بعدما بلغت 180 هدفاً بواقع 20 هدفا في المباراة الواحدة.