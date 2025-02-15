الامارات | ذياب البلوشي بطل كأس زايد بن منصور بن زايد للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس ذياب عبدالله البلوشي بلقب كأس زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كيلومتراً، اليوم السبت، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 99 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

ونال ذياب البلوشي المركز الأول على صهوة الفرس «نايمات جيدنوستكا» المملوكة إلى إسطبلات الكمدة، بعدما جاء في المركز الثاني في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وتقدم إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بينما تراجع إلى المركز السابع في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً، قبل أن يستعيد الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً، وينهي السباق في المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 3:22:03 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة مريم علي كريم على صهوة الجواد «كيدريس» المملوك إلى إسطبلات الكمدة، إذ احتلت المركز الـ 11 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية، وتراجعت إلى المركز التاسع في المرحلة الثالثة، وقفزت إلى الوصافة في نهاية السابق بحصولها على المركز الثاني في المرحلة الرابعة بزمن قدره 3:22:15 ساعات.

وحصل على المركز الثالث الفارس عيسلا راشد المزروعي على صهوة الجواد «جيو كا» المملوك إلى إسطبلات المغير، بعدما جاء في المركز الـ 25 في المرحلة الأولى، وصعد إلى المركز الـ 14 في المرحلة الثانية، وواصل تقدمه بحصوله على المركز الخامس في المرحلة الثالثة، ثم أنهى السابق في المركز الثالث بالمرحلة الرابعة بزمن قدره 3:23:38 ساعات.