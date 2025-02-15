الامارات | مشاركة قياسية في الدوري العالمي للكاراتيه «الفجيرة 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد الإمارات للكاراتيه عن مشاركة نحو 4000 رياضياً من اللاعبين والمدربين والوفود الرسمية في الدوري العالمي للكاراتيه للشباب المقرر بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الحالي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، على شاطيء المظلات في الفجيرة، وشهد عروضا جوية قدمتها «سكاي دايف دبي» بحضور عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي ونائب رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي راشد آل علي، والأمين العام للاتحادين العربي والاماراتي للكاراتيه المهندس حميد شامس، والأمين العام المساعد لاتحاد الامارات الكاراتيه، المنسق العام للبطولة الدكتور عبدالله سيف البادي، كما تم عقد مؤتمر صحافي للمدرب المواطن أحمد سالم باصليب، واللاعبين فيصل الخالدي، وراشد الصريدي، وندى أحمد عبدالله، وشما الكتبي، عبروا خلاله عن طموحاتهم وأهدافهم من المشاركة.

وقال حميد شامس: «إن عدد اللاعبين المشاركين حتى الآن بلغ 2305 لاعباً ولاعبة، يمثلون 87 دولة، فيما يشارك 254 حكما يمثلون 54 دولة، فضلاً عن 197 حكما من الحكام المتقدمين للحصول على الشارة الدولية (كاتا)، وسيدير النزالات 173 حكماً دولياً يمثلون 61 دولة، أما عدد المدربين المتقدمين للحصول على شهادة مدرب معتمد فبلغ 137 مدرباً يمثلون 62 هيئة مشاركة».