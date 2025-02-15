الامارات | سباحو الفجيرة وأبوظبي والوصل يخطفون الأضواء والميداليات في كأس المياه المفتوحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف سباحو الفجيرة وأبوظبي والوصل الأضواء في منافسات كاس الامارات للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي والتي نظمها بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شاطئ جميرا المفتوح بمشاركة أكثر من 70 سباحاً وسباحة يمثلون أندية الدولة.

وتوج سباح الفجيرة اوكتفيان لوبو بطلا لبطولة العمومي لمسافة خمسة كلم بزمن قدر 1:00:05:01 ساعة متفوقاً على ثنائي ابوظبي ألبرتو بوسليديو (الثاني) وزايد الجابري (الثالث)، ونال سباح أبوظبي زاك جيليسيوس صدارة مرحلة الناشئين 14-15 سنة لمسافة ثلاثة كلم بزمن قدره 37:07:62 دقيقة متفوقاً على إياد ابوشادي (الوصل) الذي حل ثانياً، ومحمد اليماحي (الفجيرة) صاحب المركز الثالث، بينما نال عمر خضر سباح الوصل المركز الاول لمرحلة الناشئين 16-17 سنة لمسافة خمسة كلم بزمن قدره 51:03:41 دقيقة، وحل سباحي الفجيرة حمد آل علي، وسهيل الهنائي في المركزين الثاني والثالث.

وحصل نادي ابوظبي للرياضات المائية على صدارة الترتيب العام للفرق في بطولة العمومي برصيد 70 نقطة وحل الوصل ثانيا بالرصيد نفسه، ثم الفجيرة ثالثاً برصيد 30 نقطة، فيما حصل الفجيرة على صدارة بطولة الناشئين بإجمالي نقاط وصل الى 180 نقطة، متفوقاً على الوصل الثاني برصيد 140 نقطة، وأبوظبي الثالث برصيد 120 نقطة، وتفوق فريق الفجيرة في صدارة الفرق للمرحلتين 14-15 سنة و16-17 سنة متفوقا على ناديي الوصل (الثاني) وابوظبي (الثالث).