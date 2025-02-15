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الامارات | منتخب الجوجيتسو يزهو بـ 21 ميدالية في كأس آسيا للشباب

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بانكوك - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | منتخب الجوجيتسو يزهو بـ 21 ميدالية في كأس آسيا للشباب 1/2
  • الامارات | منتخب الجوجيتسو يزهو بـ 21 ميدالية في كأس آسيا للشباب 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع منتخب الإمارات للجوجيتسو رصيده في بطولة آسيا للشباب إلى 21 ميدالية ملوّنة بعدما حصد لاعبو فئة تحت 18 عاماً 11 ميدالية (ذهبيتين، وثلاث فضيات، وست برونزات) في اليوم الأخير من المنافسات.
وتقلد الذهب البطلان عبيد الكتبي (وزن 52 كغم)، وسالم القبيسي (56 كغم)، فيما أحرز الميداليات الفضية فاطمة الكثيري (44 كغم)، وغلا الحمادي (48 كغم)، وأحمد الشامسي (48 كغم)، أما الميداليات البرونزية، فكانت من نصيب هيرة الظاهري (40 كغم)، وحنين الخوري (57 كغم)، وزينب المنصوري (70 كغم)، وعائشة الجنيبي (63 كغم)، وحارب الحمادي (62 كغم)، وزايد الحوسني (85 كغم).

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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