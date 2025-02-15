شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم مثيرين للجدل رغم انتهاء موسم الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

مع غلق باب القيد المحلي وانتهاء موسم الانتقالات الشتوية الأخير التقطت الأندية المصرية أنفاسها، بعد معركة شرسة على خطف أفضل الصفقات وتدعيم صفوفها استعدادا لمرحلة جديدة من المنافسات سواء المحلية أو الأفريقية، وعلى عكس المتوقع ظلت الإثارة والغموض يطاردان ثلاثة من نجوم الأندية رغم انتهاء الميركاتو.

زيزو

مازال أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك يخطف الأنظار داخل القلعة البيضاء، حيث لم يجدد نجم الفريق الأبيض تعاقده مع ناديه حتى الآن والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبدأت التكهنات بمستقبل اللاعب، مع تخوف عشاق الزمالك من انتقال زيزو إلى الأهلي، في الوقت الذي قرر فيه أحمد سيد زيزو تأجيل الرد على العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها من أندية قطرية.

وتلقى زيزو عدة عروض من أندية مختلفة، إلا أنه استقر على عدم مناقشتها والبت فيها، إلا بعد تحديد موقفه من الزمالك، ولحين الانتهاء من مفاوضات التجديد مع مسئولي الزمالك خصة أن الاستمرار بالزمالك رغبة أولى لدى اللاعب، والبقاء في الزمالك له الأولوية في حسابات اللاعب.

أكرم توفيق

تعرض أكرم توفيق لهجوم شرس خلال الأيام الماضية من قطاع كبير من جمهور الأهلى بسبب رفضه التجديد للنادى في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وتفضيله الرحيل للدورى القطرى، كما ألغى اللاعب متابعة حسابات الأهلى عبر مواقع السويشيال ميديا قبل أن يُعيد متابعتها مرة أخرى، ثم نشر رسالة عبر خاصية إنستجرام، قال فيها: "يشهد ربى العالم حبى لهذا النادى وجماهيره العظيمة.. الأهلى فوق الجميع".

رمضان صبحي

ترددت الكثير من الأنباء في الأيام الأخيرة حول انتقال رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز إلى فريق الزمالك خلال الموسم المقبل، غير أن مصادر بالنادي السماوي أكدت أن رمضان صبحي جدد عقده لفريق بيراميدز للاستمرار فى صفوفه خلال المرحلة المقبلة ولا صحة لتوقيعه لنادي الزمالك أو أى نادٍ آخر.