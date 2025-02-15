شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يقرب عبد الله السعيد من تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

بات عبد الله السعيد نجم فريق الزمالك قريباً من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خاصة مع تولى البرتغالى جوزيه بيسيرو القيادة الفنية للفريق.

ويراهن مسئولو نادى الزمالك على علاقة بيسيرو وعبد الله السعيد في حسم ملف تجديد عقد اللاعب سريعاً، خاصة أن الأخير تدرب معه وقت أن كان البرتغالى مديراً فنياً للأهلي.

ولعب عبد الله السعيد دوراً بارزاً في اختيار البرتغالى جوزيه بيسيرو مديراً فنياً للفريق الأبيض، خلفاً للسويسرى كريستيان جروس، الذى تم توجيه الشكر من قبل مسئولي القلعة البيضاء.

واستطلع ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك رأى عبد الله السعيد فى التعاقد مع بيسيرو، خاصة أن تدرب معه في وقت سابق، وأكد له اللاعب أن البرتغالى من أفضل المديرين الفنيين الذين تدرب تحت قيادته، الأمر الذى حفز ميدو على استكمال مهمته في حسم المفاوضات والتعاقد مع المدرب.

ويجمع الزمالك عبد الله السعيد وبيسيرو مرة أخرى، بعد أن اجتمعا من قبل في فريق واحد، وقت كان بيسيرو مدربا للأهلى، وكان عبد الله لاعبا فى الفريق الأحمر.

عبدالله السعيد كان لاعبا في الأهلى في الفترة من 2011 إلى 2018 ، فى الوقت الذى تولى فيه بيسيرو تدريب الأهلى في الفترة من أكتوبر 2015، حتى يناير 2016.

ويضع مسئولو نادى الزمالك فى الاعتبار أن هذا التجديد لـ عبد الله السعيد سيكون الأخير فى مسيرته الكروية، وتقدر إدارة القلعة البيضاء اختيار اللاعب للزمالك وتفضيله على كل العروض التى تلقاها، ورغبته فى ختام مسيرته بالقلعة البيضاء وتأمين مستقبله.

ومنذ انضمامه إلى الزمالك أثبت عبد الله السعيد قيمته كلاعب محوري في الفريق، بفضل خبرته الكبيرة ومهاراته في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف الحاسمة ورحيله سيكون خسارة كبيرة للقلعة البيضاء في ظل الأداء المميز الذي يقدمه.