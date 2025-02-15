7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 فبراير 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، بيراميدز يطلب حكاما أجانب فى بعض مباريات الدورى المقبلة، واتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب للقمة.

اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب للقمة

وافق اتحاد الكرة المصري علي استقدام حكام اجانب لمباراة الاهلي والزمالك في قمة الدوري المصري المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري ، بعد موافقة الاهلي على سداد 45 ألف دولار مستحقات استقدام الحكام الاجانب بصفته صاحب المباراة على ان يخاطب اتحاد الكرة عدد من الدول الأوروبية لتعيين طاقم الحكام . كلف مسئولو نادى الزمالك حسام المندوه أمين الصندوق بإنهاء الإجراءات المالية الخاصة بفسخ التعاقد مع السويسري كريستيان جروس، بعد رحيله عن القلعة البيضاء، وتولي البرتغالى جوزيه بيسيرو المهمة بدلاً منه.

استقر مسئولو نادى بيراميدز علي طلب الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة بعض المباريات المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز وخاصة في مواجهات الدور الثاني من البطولة، التى يراها مسئولى النادى السماوى إنها تحتاج لإدارة أجنبية، فى ظل الاخطاء التحكيمية التى تشهدها المسابقة فى الفترة الحالية، ورغبة المسئولين فى بيراميدز المحافظة على صدارة ترتيب الدورى، حيث يتصدر الفريق الجدول بـ 30 نقطة، من 13 مباراة.

يقترب حمزة علاء حارس مرمى الأهلى، من التوقيع لنادى بيراميدز خلال الأيام المقبلة، بعدما توصل الحارس لاتفاق مع مسئولى النادى السماوى حول كافة التفاصيل، إلا إنه لم يوقع على أى اوراق لبيراميدز.

استقر مسئولو النادي المصري على بدء مفاوضات تجديد التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه مع النادي البورسعيدي، حيث ينتهي عقد فخر الدين بن يوسف بنهاية الموسم الجاري، واستطلع مسئولو المصري رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر والذي أبدى ترحيبه بالتجديد للاعب.

تلقى النادي الأهلي اتصالات ودية من نادي قطر القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب الأول المُعار للثاني على سبيل البيع النهائي بدلاً من الإعارة.

لعب عبد الله السعيد ، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، دوراً بارزاً في اختيار البرتغالى جوزيه بيسيرو مديراً فنياً للفريق الأبيض، خلفاً للسويسرى كريستيان جروس، الذى تم توجيه الشكر من قبل مسئولي القلعة البيضاء.