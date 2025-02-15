شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الجزيرة فى دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على الجزيرة بنتيجة 37 -19 على صعيد الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025.

واستطاع فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على الزمالك بنتيجة 28-22 فى قمة الدور الثانى من دوري العمومى للموسم المحلى الحالى 2024 - 2025، التى أقيمت على صالة الزمالك.

وحقق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخراً الفوز على الزمالك بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى، بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساءً.