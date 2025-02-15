شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات قائد الأهلي مع الفتح السعودي والان مع تفاصيل الخبر

تلقى رامي ربيعة مدافع الأهلي عرضاً سعودياً وتحديداً من نادي الفتح للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أُسدل الستار عليها يوم 78 فبراير الجاري.

وينتهي عقد رامي ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ حالياً دون الرجوع للأهلي.

وحاول النادي السعودي الحصول على خدمات ربيعة في يناير أو توقيعه للانتقال له بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب رفض وفضّل البقاء مع الأهلي.

ويرغب الأهلي في حسم ملف تجديد عقد رامي ربيعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعقد محمد شوقي ، نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع رامي ربيعة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لحسم ملف التجديد لهما، خاصة فى ظل الخلاف الذي شهدته عملية التفاوض مع الثنائي مؤخراً للتجديد.

وعرض الأهلي التجديد لـ رامي ربيعة لمدة ثلاث سنوات مقابل 14 مليون جنيه فى الموسم الواحد، بخلاف مبلغ مليوني جنيه إعلانات، واشترط النادي أن يكون التجديد فى الموسم الثالث مُرتبطاً بنسبة المشاركة فى 70٪ من مباريات الموسم الثاني وذلك لتفعيل العقد.

وطلب رامي ربيعة رفع المقابل المالي، مع إلغاء نسبة المشاركة لتجديد الموسم الثالث، ويرغب محمد شوقي فى حسم هذا الملف، والإبقاء على اللاعب.