شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد بيسيرو لمباراته الأولى مع الزمالك أمام بتروجت؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة بتروجت، مساء غد الأحد، فى الأسبوع الـ 14 بالدورى المصرى الممتاز، حيث تشهد مباراة بتروجت الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو بعد التعاقد معه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، ووصل المدرب إلى القاهرة مساء الخميس وقاد أول مران للفريق أمس الجمعة، بعد الاتفاق معه على تدريب الفريق لمدة موسم ونصف، مع وجود شرط جزائى 3 أشهر فى عقد المدرب الجديد.

ج..عقد بيسيرو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، طالبهم خلالها بالعمل والتركيز والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وحصد المزيد من البطولات، وشدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مصلحة الفريق.

ج..يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة بيسيرو تدريباته الجماعية اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة بتروجت، حيث يسعى بيسيرو لتعويض الغيابات من خلال التدريب فى مران اليوم.

ج..قال البرتغالى جوزيه بيسيرو، إن الزمالك يلعب مثل الأندية الأوروبية، مؤكداً أنه فريق بطولات. وأضاف خلال حوار أذاعته قناة الزمالك، "تحدٍ كبير تواجدي مع فريق عظيم مثل الزمالك، لدي خطة سأعمل عليها، وأتيت إلى مصر للعمل مع اللاعبين والفوز بجميع البطولات والنقاط، والفريق لديه كتيبة من اللاعبين وهم الأفضل في أفريقيا، وتواجدي لتطوير وتحسين أداء اللاعبين، وهدفي إسعاد الجمهور".

ج..طلب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك تقريراً مفصلاً وشاملاً عن اللاعبين المصابين في الفريق الأبيض، وموعد عودتهم من أجل معرفة كل كبيرة وصغيرة في النادى واستغلال الوقت على الشكل الأمثل وعلى رأسهم أحمد حمدى، مصطفى شلبي الذى يعانى من إصابة عضلية.