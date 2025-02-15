شكرا لقرائتكم خبر عن حلوان العام 2009 يحقق فوزه الخامس فى الدور الثانى بدورى منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فرق حلوان العام لكرة القدم مواليد 2009 الفوز الخامس فى الدور الثانى لدورى منطقة القاهرة تحت القيادة الفنية لـ عبد الرحمن إبراهيم حسونة، وأحمد عصران مدرب حراس المرمى، وأسامة سيف إدارى الفريق.

وقدم الفريق مستويات متميزة خلال مباريات الدور الثانى جعلته يتقدم للمركز الثالث فى ترتيب المجموعة السادسة لدورى منطقة القاهرة. وجاء تشكيل الفريق خلال مباريات الدورى لحراسة المرمى حسن رؤوف وحسن صلاح وبلال أحمد، واللاعبون، ياسين إيهاب ونور عزوز ومحمد أحمد إسماعيل وعلي عزام، وعلي عبد الدايم، وعبد الرحمن سيد، وأحمد وائل

ومازن شريف، وزياد أشرف، ومحمد زهران، وحمزة كشمير، وياسين محمد ويوسف حسين

وآسر بدر، ويوسف حماد، وعمر نادر، وبيتر مايكل، وعمر علام، وسيف عصام، وعمر عرابي، وياسين عفيفي، وسيف حاتم، وعمار ياسر، ويوسف غمري، وأحمد أسامة، وأحمد رامي، وشهاب عمرو، ومهاب عمرو، ومهند شريف، وكاظم نادر.