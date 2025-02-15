شكرا لقرائتكم خبر عن خطف اللقب الثاني أو الثأر.. ماذا ينتظر سيدات الزمالك والأهلي فى سوبر الطائرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محبو وعشاق الكرة الطائرة بصفة عامة وجماهيرالقطبين بصفة خاصة المواجهة المنتظرة بين فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، السبت، فى نهائي كأس السوبر المصري علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

ويسعى فريق الزمالك فى هذه المواجهة لمواصلة التفوق فى ظل حصد اللقب الأفريقى على حساب فتيات الذهب فى شهر أبريل الماضى فى المنافسة التى تأهل خلالها إلى كأس العالم للأندية.

بينما يطمح فتيات الذهب فى هذه المواجهة للثأر من الفريق الأبيض لاستعادة البطولات، وسط طموحات بالاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالى، فى ظل الفوز على الزمالك أيضا بنتيجة 3-2 .

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024 بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 .

بينما تأهل الأهلي بالفوز علي الشمس 3-0 ، ليلتقي سبورتنج مع الشمس في لقاء تحديد البرونزية فى السادسة مساءً.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).