شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينشر صور تيشرت الفريق من معبد حتشبسوت ويعلق: إلى اللقاء مدينة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة النادي الأهلي على فيس بوك صوراً لـ تيشرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من داخل معبد حتشبسوت بالأقصر، عقب الاحتفالية الكُبرى التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، بالمعبد إحتفالاً بوصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية ، والإعلان عن تدشين استاد الأهلي والكشف عن التصميم وموعد وتكلفة بناء الاستاد الذي يُعد بمثابة "مشروع القرن" لجماهير ومسئولو الأهلي.

ونشرت صفحة الأهلي مجموعة من الصور لقميص الأهلي وسط الآثار الرائعة في معبد حتشبسوت، وعلّقت عليها: "إلى اللقاء مدينة الشمس عاصمة الحضارة والتاريخ".



تيشرت الأهلي وسط آثار مصر



تيشرت الأهلي وسط آثار الأقصر



تيشرت الأهلي في الأثار المصرية بالأقصر



قميص الأهلي وسط أثار الأقصر



قميص الأهلي داخل أثار الأقصر



قميص الأهلي في أثار الأقصر



قميص الأهلي وسط أثار الأقصر



قميص الأهلي وسط أثار الأقصر



قميص الأهلي وسط أثار الأقصر