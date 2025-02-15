شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي خارج حسابات الأهلي أمام الإسماعيلي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على استبعاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي من قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي؛ لرغبة الجهاز الفني فى منحه فرصة أكبر للمشاركة فى التدريبات الجماعية قبل المشاركة فى المباريات الرسمية.

وتعاقد الأهلي مع أشرف بن شرقي فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعد فسخ عقده مع الريان القطري، ويعاني اللاعب من إصابة بشد خفيف فى العضلة الأمامية منذ تواجده مع فريقه السابق.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب في الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

ورغم مشاركة أشرف بن شرقي في تدريبات الفريق الأخيرة إلا أنه غير جاهز فنياً وبدنياً لمواجهة الإسماعيلي بشكل سليم 100% لذا من الأفضل استبعاده من لقاء الغد.

ويتجه الجهاز الفني للأهلي لأستبعاد أشرف بن شرقي من مباراة الإسماعيلي على أن يتم تجهيزه لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في الجولة الـ15 من بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، يستعد مسئولو الأهلي خلال الأيام الحالية لصرف مقدم عقود الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال فترة الإنتقالات الشتوية التي أُسدل الستار عنها محلياً يوم 8 فبراير الجاري ، حيث يستعد النادي لصرف مقدم العقود إلى كلاً من، السلوفيني جراديشار وأحمد رضا والمغربي أشرف بن شرقي بجانب مصطفى العش الذي تعاقد معه الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 8 أشهر، ويتطلع الأهلي لإنهاء هذا الملف في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل الإلتزام تجاه لاعبيه من الناحية المالية كما هو مُعتاد في الأهلي دون تأخير.