شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين لجنة تخطيط الزمالك وزيزو لتجديد عقد اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، المكونة من أحمد حسام ميدو، وحازم إمام، وعمرو الجنانيني، جلسة مرتقبة خلال الأيام القلية المقبلة مع أحمد مصطفي زيزو نجم القلعة البيضاء، للاتفاق فيها على تفاصيل وبنود عقده الجديد مع النادي.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة مصطفى زيزو والد اللاعب ووكيله، والذى يلعب دوراً كبيراً في إنهاء الأمور المالية الخاصة بتجديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء، وذلك من أجل إسدال الستار على هذا الملف الذى شغل بال قطاع كبير من الجمهور خلال الفترة الماضية.

وتجهز لجنة التخطيط بنادى الزمالك عرضاً مالياً مناسباً يليق بما يقدمه زيزو من عطاء داخل نادى الزمالك، وتعمل على التفاوض مع والده على تقريب الأمور المالية ووجهات النظر بما يرضى طموح وإمكانيات الطرفين.

وتلقى زيزو عدة عروض من أندية مختلفة، إلا أنه استقر على عدم مناقشتها والبت فيها إلا بعد تحديد موقفه من الزمالك، ولحين الانتهاء من مفاوضات التجديد مع مسئولي الزمالك خصة وأن الاستمرار بالزمالك رغبة أولى لدى اللاعب، والبقاء في الزمالك له الأولوية في حسابات اللاعب.