شكرا لقرائتكم خبر عن علاج طبيعى ومذيبات للجلطة.. آخر تطورات الحالة الصحية للمشجع الأهلاوى "أمح" والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من المشجع الأهلاوى "أمح" آخر تطورات حالته الصحية، بعد خروجه من المستشفى عقب إصابته بجلطة فى المخ مؤخراً والتهاب رئوى.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن أمح يتم علاجه حالياً عن طريق العلاج الطبيعى وتناول مذيبات للجلطة، بعد استقرار حالته الصحية مؤخراً وخروجه من المستشفي منذ قرابة الأسبوع.

ويُعد أمح الدولي من الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعى، ويحظى بحب جماهير النادي الأهلي بسبب ولائه الكبير للفريق وتشجيعه المستمر.

لكن تعرضه لإصابة في العمود الفقري زاد من معاناته الصحية، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بكسور في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهي إصابة تعرض لها في نوفمبر الماضي.