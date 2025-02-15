شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد عبد الله السعيد فى أول ظهور لبيسيرو أمام بتروجت وغياب فتوح والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك خدمات عبد الله السعيد لاعب الفريق في أول ظهور للبرتغالى جوزيه بيسيرو على رأس القيادة الفنية للأبيض في مباراة بتروجت، المقرر لها غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وتعافى عبد الله السعيد من الإصابة التي لحقت به على مستوى "الظهر" والسمانة وتسببت في غيابه عن مباراة فاركو الماضية في الدوري، بينما يستمر غياب أحمد فتوح عن صفوف القلعة البيضاء بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

وتشهد مباراة بتروجت غداً الأحد بالدوري المصري الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو بعد التعاقد معه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، حيث وصل المدرب إلى القاهرة مساء الخميس الماضي وقاد أول مران للقلعة البيضاء بالأمس الجمعة.

في سياق مختلف، قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك تأجيل الاطلاع على لائحة الفريق، من أجل الوقوف على التصور النهائي لها، بحيث تساهم فى تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات في البطولات المختلفة، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف القلعة البيضاء.

وينوي بيسيرو دراسة جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق الكروى الأول، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات،حيث يرغب بيسيرو في وضع توليفة النجاح في التحدي الجديد مع القلعة البيضاء من أجل ضمان النتائج الطيبة للأبيض، لتحقيق آمال الجماهير التي تضع آمالا عريضة عليه.