شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين محمد شوقي وثنائي الأهلي لحسم ملف "نسبة المشاركة" والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد شوقي ، نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع ثنائي الفريق رامي ربيعة وياسر إبراهيم خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لحسم ملف التجديد لهما، خاصة فى ظل الخلاف الذي شهدته عملية التفاوض مع الثنائي مؤخراً للتجديد.

وعرض الأهلي التجديد لـ رامي ربيعة وياسر إبراهيم لمدة ثلاث سنوات مقابل 14 مليون جنيه لكل منهما فى الموسم الواحد، بخلاف مبلغ مليوني جنيه إعلانات، واشترط النادي أن يكون التجديد فى الموسم الثالث مُرتبطاً بنسبة المشاركة فى 70٪ من مباريات الموسم الثاني وذلك لتفعيل العقد.

وطلب رامي ربيعة وياسر إبراهيم رفع المقابل المالي، مع إلغاء نسبة المشاركة لتجديد الموسم الثالث، ويرغب محمد شوقي فى حسم هذا الملف، والإبقاء على الثنائي.

من ناحية أخرى، يستعد مسئولو الأهلي خلال الأيام الحالية لصرف مقدم عقود الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال فترة الإنتقالات الشتوية، التي أُسدل الستار عنها محلياً يوم 8 فبراير الجاري، ويستعد النادي لصرف مقدم العقود إلى كل من، السلوفيني جراديشار وأحمد رضا والمغربي أشرف بن شرقي بجانب مصطفى العش الذي تعاقد معه الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 8 أشهر، ويتطلع الأهلي لإنهاء هذا الملف في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل الإلتزام تجاه لاعبيه من الناحية المالية كما هو مُعتاد في الأهلي دون تأخير.