شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما للسوبر التونسي بين الترجى والملعب.. وعاشور لـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولي طاقم حكام مصرى بقيادة محمود ناجي إدارة مباراة السوبر التونسي بين الترجي والملعب التونسي، والمقرر لها غدا الأحد، ضمن برتوكول التعاون المصرى والتونسي في مجال التحكيم .

ويضم طاقم التحكيم للسوبر التونسي كلا من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق حكمين مساعدين، والتونسي هيثم قيصيل حكم رابع بينما يقود محمود عاشور كابينة الفيديو ويعاونه التونسي فيصل بناني.

من ناحية أخرى، طلب الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد المصري لكرة القدم، الاطلاع على قاعدة بيانات الحكام ونسب مشاركاتهم في إدارة المباريات خلال الفترة الماضية.

ويهدف رويز من هذه الخطوة لتقييم مستوى الحكام المصريين، والتعرف على توزيعهم في مختلف المسابقات، تمهيدًا لوضع خطة تطويرية تضمن رفع كفاءة المنظومة التحكيمية.

يذكر أن أوسكار رويز تولى منصبه رسميًا مؤخرًا، وسط توقعات بإجراء تغييرات على هيكلة اللجنة وسياسات إدارة التحكيم في مصر.