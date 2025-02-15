شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الصيادلة والاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقع الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية، برئاسة أحمد البكري، بروتوكول تعاون بين نادى الصيادلة والاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية، يتضمن المؤتمر الصحفى عرض رؤية الصيادلة 2030 ويتضمن أيضاً بحث التعاون المشترك بين أندية الصيادلة والنقابات ووزارة الشباب والرياضة فيما يخص الانشطة الرياضية والمعسكرات والندوات للسادة الصيادلة وأسرهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الحداد وكيل الإدارة المركزية لتنمية الرياضية، ونائباً عن وزير الشباب والرياضة، ومحمد عصمت رئيس نادي الصيادلة، وأحمد البكري رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية، ورحاب الفخراني أمين عام نادي الصيادلة، ولفيف من السادة الحضور من وزارة الشباب والرياضة ونقابات الصيادلة بالمحافظات.

من جهته قال عمرو الحداد وكيل الإدارة المركزية لتنمية الرياضية، ونائب عن وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتوفير كافة سبل الدعم لشباب في مختلف النقابات، لافتا إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى لتوفير أنشطة رياضية وندوات لأعضاء النادي، وعمل معسكرات بجانب أيضا عمل مسابقات وفاعليات عديدة.

وقال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي الصيادلة، مساندة نادي صيادلة مصر، في موقف مصر الداعم للموقف الفلسطيني، لافتا إلى أن النادي يشيد بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدوره المحوري في القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وتابع رئيس نادي صيادلة مصر، إلى أن النادي يسعى بقوة لإعداد كوادر طبية متميزة بما يتفق مع خطة مصر 2030، بجانب تأهيل وتدريب الخارجين، وتوفير فرص تدريبية لشباب، لافتا إلى أن النادي سوف يوقع بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لعمل معسكرات تدريبية لشباب وتحسين مستوى المعيشة وتدريب الصيادلة.

وأوضحت رحاب الفخراني أمين عام نادي الصيادلة، إن بروتوكول التعاون بين نادى صيادلة مصر ووزارة الشباب والرياضة، يساعد في عمل معسكرات تدريبية لشباب وتحسين مستوى المعيشة وتدريب الصيادلة، وأن هناك فاعليات عديدة سوف تعود بالنفع على الصيادلة من توقيع البروتوكول، لافتة إلى أن نادي الصيادلة يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جهوده لمنع التهجير ودعم القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال أحمد البكري رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية، إن البروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية ونقابة الصيادلة، يتضمن أنشطة للسادة أعضاء نقابة الصيادلة بمحافظات مصر المختلفة وتدشين أول بطولة ترفيهية بقيمة 300000 جنيه، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إقامة أنشطة وفاعليات في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.