شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي سوبر سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام الزمالك مساء اليوم السبت، فى نهائي كأس السوبر المصري على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة تقام فى الساعة الثامنة مساءً.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024 بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3/0 .

بينما تأهل الأهلي بالفوز علي الشمس 3-0 ، ليلتقي سبورتنج مع الشمس في لقاء تحديد البرونزية السادسة مساء .

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن طرح تذاكر مباريات السوبر المصري للسيدات عن طريق شركة تذكرتى و المحدد له يومي 14,15 فبراير الجاري .

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).