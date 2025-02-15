الامارات | حضور كبير لكبار المواطنين في "ديربي" النصر والوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة النصر والوصل التي جمعت الفريقين في الجولة ال 16 من دوري أدنوك للمحترفين حضورا كبيرا لكبار المواطنين،وذلك استمرار للمبادرة التي تنظمها جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، الرامية لترسيخ احترام الوالدين كقيمة إنسانية في أوساط المجتمع تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول المهتمة بالعمل الإنساني .

وعن المبادرة قالت نسرين على بن درويش،عضو مجلس الإدارة رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، فرع دبي:" مستمرون في تكثيف مختلف أنشطتنا على كل الاتجاهات من أجل تعزيز رسالتها ورؤيتها النبيلة في أوساط مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة عموما والقطاع الرياضي على وجه الخصوص.

وعن تلك المبادرة قالت سعادة نسرين علي بن درويش ،عضو مجلس الإدارة ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين – فرع دبي:" نفخر ونعتز بمشاركة هذا العدد الكبير من كبار المواطنين في مباراة فريقيّ نادييّ النصر والوصل في دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين ونشكر إدارة نادي النصر على استضافتها لغعاليتنا كما نشكر رابطة المحترفين الإماراتية على ترحيبها بوفد الجمعية في ربوع قلعة "العميد" العريقة وهذا الدعم يمثل لفتة حضارية تعزز مسيرتنا.

وأضافت نسرين علي بن درويش :" جميع مشاركاتنا المجتمعية على تعدد صورها وأشكالها ترجمة لحرص الجمعية على مشاركة كبار المواطنين في كل المبادرات الهادفة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،بشأن الألعاب الحكومية " ألعاب دبي" التي انطلقت نسختها الأولى عام 2018 ,لما لها من أثر بالغ الأهمية في تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية من جهة، ومجتمع الإمارات من جهة أخرى، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في دعم القدرات الصحية والبدنية والمهارية لأفراد المجتمع .

وختمت :" حضور كبار المواطنين لمباراة النصر والوصل في الجولة ال 16 لدوري آدنوك للمحترفين أضفى البهجة والسرور عليهم وسعاداتنا كبيرة بحضور عدد كبير منهم المباراة واستمتاعهم بالفن الكروي الجميل الذي قدمه الفريقان طوال مجرياتها ، مع التأكيد على أن كل مبادراتنا تأتي بالتعاون مع الداعم الأول والشريك الدائم لنا بنك أبوظبي الأول ونثمن بشكل خاص جهود الأستاذة مروة آل رحمة التي تعزز كل برامجنا بقناعة ويقين راسخين بوجود كبار المواطنين في الفعاليات المجتمعية لما لها من أثر بناء في مد جسور العلاقات والروابط بين أبناء الإمارات.

من جهتها قالت مروة آل رحمة نائب الرئيس و رئيسة قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول الشريك الداعم الرئيسي لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين ،فرع دبي، :" مستمرون في دعم كل مبادرات وأنشطة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، جريا على نهج بنك أبوظبي الأول بشأن الشراكة مع مؤسسات المجتمع لتعزيز دورها من خلال تقديم الدعم بكل صوره وأشكاله لكل المبادرات البناءة التي تحقق توجيهات قيادتنا الرشيدة في رعاية كبار المواطنين تثمينا لجهودهم المقدرة في تربية وبناء أجيال الوطن باعتبارهم الركيزة الأساسية في مواصلة مسيرة البناء والنماء التي تشهدها دولتنا الفتية على الصعد كافة".

وأضافت :" نثمن بكل تقدير توجه جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي نحو القطاع الرياضي بوجود كبار المواطنين في الفعاليات الرياضية لما للرياضة من إسهامات محسوسة في الجانب الاجتماعي وأهمها تقوية العلاقات والروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع علاوة على أثرها في الترويح عن النفس وإضفاء البهجة والسرور على كبار المواطنين وهذا من الأهداف المشتركة للجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، فرع دبي وبنك أبو ظبي الأول اعترافا بفضل كبار المواطنين وامتنانا لعطائهم لأجيال الوطن".