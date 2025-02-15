شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء حارس الأهلى يقترب من التوقيع لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب حمزة علاء حارس مرمى الأهلى، من التوقيع لنادى بيراميدز خلال الأيام المقبلة، بعدما توصل الحارس لاتفاق مع مسئولى النادى السماوى حول كافة التفاصيل، إلا إنه لم يوقع على أى اوراق لبيراميدز.

ويرغب مسئولى بيراميدز فى الحصول على توقيع حمزة علاء فى أسرع وقت لحسم الصفقة بشكل رسمى، خاصة بعدما قدموا عرضًا مغريًا للاعب، وصلت قيمته لـ 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

هذا فى الوقت الذى يتحفظ فيه الاهلى ، على رحيل الحارس الشاب إلى بيراميدز مجانا، ليتحرك محمد شوقي، نائب المدير الرياضي صوب اقناع حمزة علاء بتوقيع عقود جديدة للفريق الأحمر فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الكروي الجاري، مع إمكانية منح اللاعب فرصة للاحتراف عن طريق الاحتراف على سبيل الإعارة حتى يحصل على فرصة المشاركة وزيادة خبراته بما يؤهله مستقبلا ليكون الحارس الأساسى فى الاهلى.