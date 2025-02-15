شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لصرف مقدم عقود 4 صفقات جديدة بقيادة بن شرقي وجراديشار والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية لصرف مقدم عقود الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال فترة الإنتقالات الشتوية التي أُسدل الستار عنها محلياً يوم 8 فبراير الجاري ، حيث يستعد النادي لصرف مقدم العقود إلى كلاً من، السلوفيني جراديشار وأحمد رضا والمغربي أشرف بن شرقي بجانب مصطفى العش الذي تعاقد معه الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 8 أشهر، ويتطلع الأهلي لإنهاء هذا الملف في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل الإلتزام تجاه لاعبيه من الناحية المالية كما هو مُعتاد في الأهلي دون تأخير.

ويستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد.