شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب حكاما أجانب فى بعض مباريات الدورى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى بيراميدز علي طلب الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة بعض المباريات المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز وخاصة في مواجهات الدور الثاني من البطولة، التى يراها مسئولى النادى السماوى إنها تحتاج لإدارة أجنبية، فى ظل الاخطاء التحكيمية التى تشهدها المسابقة فى الفترة الحالية، ورغبة المسئولين فى بيراميدز المحافظة على صدارة ترتيب الدورى، حيث يتصدر الفريق الجدول بـ 30 نقطة، من 13 مباراة.

وكشف هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن هناك العديد من الأخطاء التحكيمة التى شهدتها مسابقة الدورى فى المباريات الماضية، وهو ما يجعل إدارة بيراميدز تدرس طلب الاستعانة بحكام أجانب فى بعض المباريات الحساسة لعدم التفريط فى صدارة المسابقة.

يخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونوسلاف يورشيتش، تحديا جديدا للحفاظ على صدارة ترتيب دورى nile عندما يواجه فريق مودرن سبورت في الجولة الرابعة عشرة.

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يلتقى فريق بيراميدز في السابعة مساء الاثنين المقبل، مع مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدورى المصرى لكرة القدم.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب دورى nile برصيد 30 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو السماوى 24 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

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