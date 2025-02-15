شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام الزمالك فى نهائى سوبر سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره الزمالك في تمام الثامنة مساء اليوم السبت في إطار نهائي كأس السوبر المصري علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024 ،بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 .

بينما تأهل الأهلي بالفوز علي الشمس 3-0 ، ليلتقي سبورتنج مع الشمس في لقاء تحديد البرونزية السادسة مساء .

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).