شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه بيسيرو يؤجل الاطلاع على لائحة فريق الكرة بالزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك تأجيل الاطلاع على لائحة الفريق، من أجل الوقوف على التصور النهائي لها، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات في البطولات المختلفة، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف القلعة البيضاء.

وينوي بيسيرو دراسة جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق الكروى الأول، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات،حيث يرغب بيسيرو في وضع توليفة النجاح في التحدي الجديد مع القلعة البيضاء من أجل ضمان النتائج الطيبة للأبيض، لتحقيق آمال الجماهير التي تضع آمالا عريضة عليه.

وتشهد مباراة بتروجت غداً الاحد بالدوري المصري الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو بعد التعاقد معه خلفاً للسويسري كريستيان جروس حيث وصل المدرب إلى القاهرة مساء الخميس الماضي وقاد أول مران للقلعة البيضاء بالأمس الجمعة.

ومنح بيسيرو بعض التعليمات الفنية للاعبين قبل مواجهة بتروجت وعلى رأسها إنهاء الهجمات بطريقة صحيحة مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق البترولى حيث اطلع الخواجة البرتغالى على بعض مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بتروجت لمعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب بيسيرو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بتروجت وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.