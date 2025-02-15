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يوسف سليمان ويوسف إبراهيم يتأهلان إلى نصف نهائي بيتسبرج للاسكواش

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يوسف سليمان ويوسف إبراهيم يتأهلان إلى نصف نهائي بيتسبرج للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

السبت، 15 فبراير 2025 08:40 ص

تأهل الثنائي المصري، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بيتسبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وجاءت نتائج يوسف سليمان ويوسف إبراهيم في ربع النهائي كالتالي:

فوز يوسف سليمان على السويدي ديميتري شتيانمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 3-11, 11-5, 6-11, 13-11.

فوز يوسف إبراهيم على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 5-11, 12-10, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين من مصر وهم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، عمر مسعد، ومحمد أبو الغار ومصطفى السيرتي.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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