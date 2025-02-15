شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان ويوسف إبراهيم يتأهلان إلى نصف نهائي بيتسبرج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائي المصري، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بيتسبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وجاءت نتائج يوسف سليمان ويوسف إبراهيم في ربع النهائي كالتالي:

فوز يوسف سليمان على السويدي ديميتري شتيانمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 3-11, 11-5, 6-11, 13-11.

فوز يوسف إبراهيم على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 5-11, 12-10, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين من مصر وهم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، عمر مسعد، ومحمد أبو الغار ومصطفى السيرتي.