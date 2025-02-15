شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية يحسم مصير المنتخب المشارك في بطولة المحليين والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة المنتخب الذي سيشارك في بطولة امم أفريقيا للمحليين، بعد مداولات خلال الفترة المقبلة، حيث أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين عن وقوع منتخب مصر في مواجهة جنوب أفريقيا.

وينتظر مجلس اتحاد الكرة، رأي اللجنة الفنية برئاسة حسن شحاته والمدير الفني للاتحاد علاء نبيل بعد ترشيح منتخب وائل رياض المدير الفني لمنتخب ٢٠٠٧ للمشاركة او تعيين مدير فني جديد للمحليين لخوض البطولة ،وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة .

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا، أمام الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين.

تشارك سبع دول في الدورة المصغرة المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية المحليين، وهي مصر، الجزائر، جزر القمر، جنوب إفريقيا، الجابون، جامبيا، مالاوي، بينما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025، بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.