الامارات | ميثاء القبيسي بطلة سباق السيدات في مهرجان أبوظبي للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة "هيكلا دو باس فور" لاسطبلات" F3 "بإشراف المدرب خليفة المري، لقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم في مهرجان أبوظبي للقدرة، محققة 3:26:58 ساعة.

وأقيم السباق ونظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، بمشاركة 79 فارسة.

وذهب المركز الثاني إلى الفارسة مريم علي قمبر، مع "هانتيوشا لارزاك" لإسطبلات "الريف العجبان"، بزمن وقدره 3:27:05 ساعة، وحصدت المركز الثالث الفارسة فاي محمد علي، مع "شيلسي دو لوك" لإسطبلات "البوادي"، محققة 3:27:58 ساعة.

وتتواصل فعاليات المهرجان غداً السبت بإقامة سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بينما يختتم المهرجان بعد غدٍ الأحد بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم.

توج الفائزات، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا.

وأكدت البطلة أن السباق كان قوياً منذ البداية وحتى اللحظات الأخيرة فيما أوضح المدرب خليفة المري أن الفارسة ميثاء القبيسي كانت في مستوى المنافسة في هذا السباق، وحافظت على الهدوء المطلوب بالتكتيك المتوازن في جميع مراحل السباق، ووصلت إلى الصدارة بجدارة.