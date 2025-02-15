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الامارات | مفاجأة.. الملكة حتشبسوت من مشجعي الأهلي المصري (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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  • الامارات | مفاجأة.. الملكة حتشبسوت من مشجعي الأهلي المصري (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدلى خبير الأثار المصري زاهي حواس، بتصريحات مثيرة للجدل حول الفراعنة التي أكدت اكتشاف بردية تثبت أن الملكة حتشبسوت كانت من أكبر مشجعي الأهلي قبل 3000 عام.

وأوضح حواس، خلال حفل أقيم للاحتفال بالنادي الأهلي، أنه كان قد تحدث حول كون الفراعنة من مشجعي الأهلي، مؤكداً أنه اكتشف بردية أثرية أظهرت أن الملكة حتشبسوت كانت تشجع النادي منذ العصور القديمة.

يذكر أن الأهلي المصري تأسس في عام 1907 ضمن أقدم الأندية في جمهورية مصر العربية، بينما يعد نادي الجزيرة هو أقدم الأندية المصرية حيث تم تأسيسه عام 1882 ثم تلاه نادي الإسكندرية الرياضي (نادي سبورتنغ) والذي تأسس عام 1889، وفي عام 1903 تم تأسيس نادي السكة الحديد والذي يعد أول نادي مصري كون فريق لكرة القدم ثم تلاه نادي الأوليمبي الذي تأسس عام 1905 بالإسكندرية

وأعلن النادي الأهلي في مهرجان كبير في معبد حتشبسوت في الأقصر، عن تفاصيل مشروع ستاد الأهلي الجديد والمدينة ، بعد استلامه التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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