شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء حارس الأهلي يترقب وصول عرض من ناد درجة ثانية في فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب حمزة علاء حارس الفريق ، وصول عرض رسمي من أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا للانتقال إلى صفوفه خلال انتقالات الصيف المقبلة وهو العرض الذي جعل الحارس الشاب غير مُتحمّس لفكرة تجديد عقده مع النادي خاصة وإنه لا يشارك مع الفريق بسبسب إعتماد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ، ويرى حمزة علاء أن فرص مشاركته تزداد صعوبة لذا يرفض التجديد ويُصر على الرحيل سواء إلى أوربا في ظل إمتلاكه أكثر من عرض خارجي أو الانتقال لأحد الأندية الداخلية التي تلقى منها عروض أبرزها من بيراميدز.

من ناية أخرى ، يستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.