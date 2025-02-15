شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يطلب تقريرا عن حالة المصابين فى الزمالك قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك تقريراً مفصلاً وشاملاً عن اللاعبين المصابين في الفريق الأبيض،وموعد عودتهم من أجل معرفة كل كبيرة وصغيرة في النادى واستغلال الوقت على الشكل الأمثل وعلى رأسهم أحمد حمدى،مصطفى شلبي الذى يعانى من إصابة عضلية.

وتشهد مباراة بتروجت المقرر لها غداً الاحد بالدوري المصري الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو بعد التعاقد معه خلفاً للسويسري كريستيان جروس حيث وصل المدرب إلى القاهرة مساء الخميس وقاد أول مران للقلعة البيضاء بالأمس الجمعة، بعد الاتفاق معه على تدريب الفريق لمدة موسم ونصف، مع وجود شرط جزائى 3 أشهر في عقد المدرب الجديد، والذى يصل راتبه وجهازه إلى 70 الف دولار أول 6 أشهر، على أن يزيد فى الموسم الجديد لـ85 ألف دولار.