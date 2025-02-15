شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب للقمة والان مع تفاصيل الخبر

وافق اتحاد الكرة المصري علي استقدام حكام اجانب لمباراة الاهلي والزمالك في قمة الدوري المصري المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري ، بعد موافقة الاهلي على سداد 45 ألف دولار مستحقات استقدام الحكام الاجانب بصفته صاحب المباراة على ان يخاطب اتحاد الكرة عدد من الدول الأوروبية لتعيين طاقم الحكام .

تُقام مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل 22 فبراير 2025 ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة.

وشهدت بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" استقرار 12 ناديا على استمرار مدربيهم خلال هذا الموسم لاستكمال مشروعهم منذ السنة الماضية، دون النظر إلى نتائج الفريق حتى الآن، بينما فضلت 6 أندية التغيير لتعديل المسار.

12 مدربا يحافظون على مقاعدهم

حافظ 12 مدربا على مقاعدهم حتى الآن بعد مرور 13 جولة من الدورى، وهم كل من السويسرى مارسيل كولر فى الأهلى، الكرواتى كرونوسلاف يورشيتش مع بيراميدز، على ماهر مع المصرى البورسعيدى، مجدى عبد العاطى مع زد، أحمد خطاب مع فاركو، أحمد سامى مع سموحة، محمد يوسف مع حرس الحدود، عبد الحميد بسيونى مع طلائع الجيش، علاء عبد العال مع الجونة، أيمن الرمادى مع سيراميكا، سيد مع بتروجت، طارق مصطفى مع البنك الأهلى.

الراحلون فى أندية الدورى

ورحل أكثر من مدرب منذ بداية بطولة الدورى حتى الآن، والذى كان آخرهم حمد إبراهيم من الإسماعيلى الذى قدم استقالته أمس الأربعاء بعد الهزيمة من الجونة، وسبقه كل من البرتغالى جوزيه جوميز من الزمالك، أحمد عيد عبد الملك وشوقى غريب من غزل المحلة، طلعت يوسف والفرنسى فرانك دوما من مودرن سبورت، بابا فاسيليو من الاتحاد السكندرى، السيد ياسين من إنبى.