شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بتروجت بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت استعداداً لمواجهة بتروجت في المباراة المقرر لها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز "دوري Nile".

وتشهد مباراة بتروجت الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو بعد التعاقد معه خلفاً للسويسري كريستيان جروس حيث وصل المدرب إلى القاهرة مساء الخميس الماضي وقاد أول مران للقلعة البيضاء بالأمس الجمعة.

ويغيب عن الزمالك 5 لاعبين من القوام الأساسى خلال مواجهة بتروجت وهم محمد عواد، مصطفى شلبي، محمد شحاتة بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو الأخيرة، فضلا عن محمود جهاد الذى تعرض للطرد في ذات اللقاء مع استمرار فقدان خدمات غياب ناصر ماهر بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات بعد طرده أمام الإسماعيلى.