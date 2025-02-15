شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية في خامس جولات الدور الثاني بدوري رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام علي مدار اليوم السبت، مواجهات قوية علي صعيد الجولة الخامسة بالدور الثاني من دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 .

تشهد هذه الجولة في دوري الكرة الطائرة لقاءات بين كلا من ، الزهور مع القناة و إيسترن كومباني مع طلائع الجيش ، بينما اقيمت مباراة الأهلي مع سبورتنج أمس الجمعة ضمن المجموعة الأولي .

بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من ، بتروجت مع الطيران والزمالك مع سموحة وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري .

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة مواعيد مباريات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025، والتي تم تحديد 22 فبراير الجاري موعدا لإقامتها.