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لقاءات قوية في خامس جولات الدور الثاني بدوري رجال الكرة الطائرة

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لقاءات قوية في خامس جولات الدور الثاني بدوري رجال الكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

السبت، 15 فبراير 2025 04:30 ص

تقام علي مدار اليوم السبت، مواجهات قوية علي صعيد الجولة الخامسة بالدور الثاني من دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 .

تشهد هذه الجولة في دوري الكرة الطائرة لقاءات بين كلا من ، الزهور مع القناة و إيسترن كومباني مع طلائع الجيش ، بينما اقيمت مباراة الأهلي مع سبورتنج أمس الجمعة ضمن المجموعة الأولي .
بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من ، بتروجت مع الطيران والزمالك مع سموحة وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري .

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة مواعيد  مباريات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025، والتي تم تحديد 22 فبراير الجاري موعدا لإقامتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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