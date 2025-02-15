شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية في خامس جولات الدور الثاني بدوري رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهدالسبت، 15 فبراير 2025 04:30 ص
تقام علي مدار اليوم السبت، مواجهات قوية علي صعيد الجولة الخامسة بالدور الثاني من دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 .
تشهد هذه الجولة في دوري الكرة الطائرة لقاءات بين كلا من ، الزهور مع القناة و إيسترن كومباني مع طلائع الجيش ، بينما اقيمت مباراة الأهلي مع سبورتنج أمس الجمعة ضمن المجموعة الأولي .
بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من ، بتروجت مع الطيران والزمالك مع سموحة وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري .
أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة مواعيد مباريات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025، والتي تم تحديد 22 فبراير الجاري موعدا لإقامتها.
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