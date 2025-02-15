شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد خدمات أحمد سامى أمام مودرن سبورت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق بيراميدز خدمات المدافع أحمد سامى، فى مباراته المقبلة أمام مودرن سبورت، فى الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى، بعدما غاب اللاعب عن مباراة فريقه الماضية أمام حرس الحدود والتى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 3 – 0، بسبب الإيقاف بعد الحصول على 3 انذارات.

ويغيب عن صفوف بيراميدز كلاً من النيجيري صديق إيجولا بسبب إصابة على مستوى الركبة وجزع في الركبة يغيب بسببه لمدة 3 أسابيع عن الملاعب، ورمضان صبحي بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل ويغيب لمدة أسبوع، وعلي جبر بسبب إصابة بمرق في الخلفية ويغيب لمدة 10 أيام، وأحمد توفيق بسبب معاناته من إصابة بمزق في الخلفية ويتم حاليا تجهيزه للعودة للملعب خلال أيام، وليد الكرتي بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة ويغيب لمدة أسبوع.

يخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونوسلاف يورشيتش، تحديا جديدا للحفاظ على صدارة ترتيب دورى nile عندما يواجه فريق مودرن سبورت في الجولة الرابعة عشرة.

يلتقى فريق بيراميدز في السابعة مساء الاثنين المقبل، مع مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدورى المصرى لكرة القدم.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب دورى nile برصيد 30 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو السماوى 24 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

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