شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة الإسماعيلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ،السبت، معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة الإسماعيلي، ويسافر الفريق عقب مران اليوم إلى الإسكندرية لخوض المباراة المهمة التي يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الأخير على غزل المحلة بهدف نظيف ، ويأمل الأهلي في الفوز كذلك من أجل الاستعداد القوي على الصعيدين الفني والمعنوي لمباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع انضمام أكثر من لاعب لقائمة الأهلي في مباراة الإسماعيلي حسب تأكيدات الجهاز الطبي وفي مقدمتهم ، رامي ربيعة وإمام عاشور فقد أكد الجهاز الطبي أن الإصابة التي تعرض لها أمام عاشور في مباراة عزل المحلة الأخيرة ، بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة في مباراة الإسماعيلي ومن بعدها مباراة قمة الدوري أمام الزمالك، مشيرا إلى أن إصابة عاشور بسيطة ولكن اللاعب كان متخوف لأنه سبق وتعرض للإصابة في نفس الكتف مع منتخب مصر ويخشى من تكرار الإصابة ، كما أكد الجهاز الطبي جاهزية رامي ربيعة لمباراة الإسماعيلي بعد تعرضه للإصابة بجرح قطعي أسفل الفك، واطمأن الجهاز الطبي للأهلي على ربيعة وأن الإصابة بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة في مباراة الإسماعيلي.

ويعد أشرف داري هو الأقرب للحاق بمباراة الإسماعيلي، على أن يكون جاهزا لمباراة القمة التالية بشكل طبيعي ، أما الثلاثي ، وسام وعمر كمال وطاهر سيكون جاهز بنسبة كبيرة للغاية لمباراة القمة ، وبالنسبة للثلاثي ، يحيى عطية الله وياسر إبراهيم وعلي معلول فمازال بحاجة للتجهيز الفني والبدني تمهيداً للاستعانة بهم في المباريات اللاحقة لمباراة القمة المرتقبة.

ويستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.