شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سموحة في الجولة 14 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين في الرابعة مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري أمام المصري سلبياً بدون أهداف.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 13 مبارة، حيث فاز في 5 مباريات وخسر 4 مواجهات وتعادل في 4 أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

واكتفى فريق البنك الأهلي بالتعاقد مع صفقة وحيدة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، بعد ضم حسن أحمد "ميسي" لاعب الوسط المهاجم لمدة 3 مواسم ونصف قادماً من بترول أسيوط.

وكان البنك الأهلي تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على بترول أسيوط بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر 2024 – 2025.